قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن المظاهرات الحالية في إيران قد تتسع لتصبح على غرار الاحتجاجات السابقة التي شهدت عنفًا مروعًا وعشرات القتلى، مؤكدًا أن مصير هذه الاحتجاجات يعتمد على كيفية تعامل السلطة الإيرانية معها.

وأضاف عيسى، في فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن السؤال الرئيس في ظل هذه الأزمة، هو ما إذا كانت السلطات الإيرانية ستستخدم عنفًا أشد، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد القتلى، أم أن هناك إمكانية لتقليص حجم العنف من قبل الرئيس الإيراني أو المرشد الأعلى.

وأكد الإعلامي، أن الأنظمة الباطشة نادرًا ما تتعقل في لحظة الخطر، موضحًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تدخل محتمل إذا وقعت أعمال عنف كانت يمكن أن تشكل دعوة للنظام الإيراني للتروي.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن التدخل الأمريكي في أي دولة غالبًا ما ينتهي بالفوضى والكوارث، مستشهدًا بأمثلة مثل: العراق، معربًا عن تمنياته بأن تحافظ إيران على استقلالها بعيدًا عن أي تدخل خارجي، حفاظًا على شعبها وحضارتها.

واستعرض إبراهيم عيسى، تاريخ الثورة الإيرانية عام 1979 وتحولها من ثورة شاملة إلى حكم ديني صارم، مشيرًا إلى أن التيار الإسلامي السياسي في إيران أصبح استئصاليًا واحتكاريًا للسلطة، وقمع كل من شارك في الثورة معه، سواء بالقتل أو الاعتقال أو النفي من قبل المرشد الإيراني نفسه في بعض الحالات، مؤكدًا أن هذا النموذج الديني للحكم حتميًّا يؤدي إلى القمع والفاشية والفشل الاقتصادي، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن إيران رغم ثرواتها تعاني من أزمة اقتصادية حادة نتيجة تحكم السلطة الدينية في الاقتصاد، بعيدًا عن مصالح المواطنين ورفاهيتهم، موضحًا أن طول فترة حكم النظام لا يعني استقرارًا أو نجاحًا، بل غالبًا يعكس غياب البديل، مستشهدًا بأمثلة من أنظمة عربية سابقة على رأسها ليبيا والعراق.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، بالتأكيد على أن الانتفاضة الإيرانية قد تتواصل وتصل إلى إنهاء حكم المرشد الأعلى، وأن احتمالات استخدام السلطة للعنف المفرط قائمة، مشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية على إيران غالبًا ما تتجه لتأمين مصالح خارجية على حساب حقوق الشعب الإيراني، كما حدث في تعاملات الإدارة الأمريكية السابقة أثناء حكم أوباما وبايدن، مع الملف النووي الإيراني وغيره من الملفات التي قدمت إيران فيها العديد من التنازلات على حساب الشعب، حسب قوله.

