قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران مستعدة لكل الخيارات وتأمل أن تختار أمريكا الخيار الحكيم.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن الاتصالات بينه وبين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مستمرة قبل الاحتجاجات وبعدها وما زالت متواصلة، مؤكدًا أن هناك بعض الأفكار مطروحة مع واشنطن وتجرى دراستها حاليا من الجانب الإيراني.

وأشار إلى أنه لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد طهران، قائلاً: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".

وأكد عراقجي، أن إيران مستعدة عسكريا بشكل كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل.

وذكر أن إيران جاهزة للجلوس على طاولة التفاوض النووي بشرط أن يكون ذلك دون تهديد أو إملاءات.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الهدف من عمليات القتل في الاحتجاجات هو دفع الرئيس الأمريكي للتدخل، لأن حكومة إيران اعترفت بالاحتجاجات وكانت تتفاوض مع ممثلي المحتجين والرئيس التقى بهم.

ولفت عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان عبر الاضطرابات للوصول إلى ما لم تحققاه بالحرب.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أن طهران لن تسمح للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج خصوصا إسرائيل بمواصلة نشاطها.