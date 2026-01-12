إعلان

نائب حاكم إقليم دارفور: الدعم السريع يستهدف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد

كتب : مصراوي

07:29 م 12/01/2026

قوات الدعم السريع

وكالات

أدان نائب حاكم إقليم دارفور مصطفى تمبور، استهداف قوات الدعم السريع للاجتماع المشترك للولاة بمدينة سنجة بولاية سنار.

وقال نائب حاكم إقليم دارفور، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، إن الدعم السريع يستهدف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد وترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي.

وأضاف تمبور،: "أن تهديدات قادة الدعم السريع لا تخيفنا والجيش ماض في عملياته العسكرية في كردفان ودارفور".

وأكد نائب حاكم إقليم دارفور، أن الجيش السوداني والقوات المساندة له قادرون على دحر الدعم السريع والسيطرة على إقليمي كردفان ودارفور.

وأشار إلى أن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد بالنسبة للجيش، وعلى الدعم السريع أن تسلم سلاحها وأن تجمع قواتها في معسكرات إن أرادت التفاوض.

الدعم السريع دارفور السودان

