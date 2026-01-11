إعلان

إسرائيل: على السلطة الفلسطينية إنهاء حربها الدبلوماسية ضدنا في المحافل الدولية

كتب : محمود الطوخي

01:20 م 11/01/2026

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، إن تل أبيب ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن على حماس تسليم سلاحها.

وأشار ساعر، إلى أن على السلطة الفلسطينية إنهاء حروبها الدبلوماسية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد خططا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة من المقرر بدؤها في مارس المقبل، تستهدف مدينة غزة لتوسيع نطاق السيطرة الميدانية لتتجاوز "الخط الأصفر" الحالي، بأوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحسبا لفشل مسار نزع سلاح حركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي، قوله إن تل أبيب لن تكون قادرة على بدء العملية دون ضوء أخضر من واشنطن، التي تحاول الحفاظ على "الهدنة الهشة" التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2025، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وتشير التقارير إلى أن نتنياهو، رغم تعاونه ظاهريا مع واشنطن، لا يثق بنجاح عملية نزع السلاح، مما دفعه لإعداد خطط الطوارئ الهجومية.

وتسيطر إسرائيل حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع حتى الخط الأصفر بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما تنص المرحلة الثانية المعطلة حتى الآن على انسحاب إسرائيلي ونشر قوات دولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دونالد ترامب حماس إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

"متنساش حسين الشحات".. الغندور يثير الجدل بعد فوز المنتخب التاريخي
رياضة محلية

"متنساش حسين الشحات".. الغندور يثير الجدل بعد فوز المنتخب التاريخي
"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها
زووم

"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها
انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
حريق محدود في محرقة نفايات مستشفى قصر العيني.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

حريق محدود في محرقة نفايات مستشفى قصر العيني.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران