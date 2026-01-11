كتب- محمود الطوخي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، إن تل أبيب ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن على حماس تسليم سلاحها.

وأشار ساعر، إلى أن على السلطة الفلسطينية إنهاء حروبها الدبلوماسية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد خططا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة من المقرر بدؤها في مارس المقبل، تستهدف مدينة غزة لتوسيع نطاق السيطرة الميدانية لتتجاوز "الخط الأصفر" الحالي، بأوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحسبا لفشل مسار نزع سلاح حركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي، قوله إن تل أبيب لن تكون قادرة على بدء العملية دون ضوء أخضر من واشنطن، التي تحاول الحفاظ على "الهدنة الهشة" التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2025، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وتشير التقارير إلى أن نتنياهو، رغم تعاونه ظاهريا مع واشنطن، لا يثق بنجاح عملية نزع السلاح، مما دفعه لإعداد خطط الطوارئ الهجومية.

وتسيطر إسرائيل حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع حتى الخط الأصفر بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما تنص المرحلة الثانية المعطلة حتى الآن على انسحاب إسرائيلي ونشر قوات دولية.