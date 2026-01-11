إعلان

تونس تعفي 5 فئات من المصريين من "التأشيرة المسبقة".. تعرف عليها

كتب- محمود الطوخي

01:00 م 11/01/2026

الباسبور المصري

أعلنت السفارة التونسية بالقاهرة عن بدء تطبيق حزمة تسهيلات استثنائية جديدة اعتبارا من منتصف يناير الجاري، تتيح لخمس فئات من المواطنين المصريين دخول الأراضي التونسية والحصول على التأشيرة مباشرة عند المعابر الحدودية دون الحاجة لاستصدارها مسبقا، وذلك في إطار خطة لتعزيز التعاون وتسهيل حركة الكفاءات بين البلدين.

وحددت السفارة الفئات المهنية والاجتماعية المستفيدة من القرار لتشمل الأطباء، وكبار موظفي الدولة من درجة "مدير" فما فوق، شريطة تدوين المهنة في جواز السفر وتقديم شهادة عمل عند الوصول، إضافة إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين.

كذلك، شملت التسهيلات المواطنين المصريين المتزوجين من تونسيات أو المصريات المتزوجات من تونسيين، لتعزيز الروابط الاجتماعية.

وفيما يخص القطاع السياحي، وضعت السفارة ضوابط محددة للأفواج التي تضم أكثر من 10 أشخاص، حيث اشترطت ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وأن يتم التنسيق حصرا عبر وكالات السفر التونسية المعتمدة.

وألزمت هذه الأفواج بتقديم قوائم اسمية للجهات الأمنية، مع وجوب حيازتهم لحجز فندقي مدفوع مسبقا، وتذاكر عودة مؤكدة تتطابق تواريخها مع فترة الحجز، وبرنامج سياحي مفصل للرحلة.

السفارة التونسية بالقاهرة تونس العلاقات المصرية التونسية

