كتب- محمود الطوخي

دعا ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، المتظاهرين إلى الحشد في الشوارع الرئيسية مساء اليوم الأحد، مؤكدا أن "شجاعتهم أضعفت جهاز خامنئي القمعي".

وألمح بهلوي، إلى اقتراب عودته إلى إيران ودعم المتظاهرين قائلا: "سأكون بجانبكم قريبا".

وقال بهلوي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن تقارير موثوقة تشير إلى مواجهة النظام "نقصا حادا في المرتزقة"، لافتا إلى أن العديد من عناصر الأمن "تركوا مواقعهم أو عصوا أوامر القمع".

ونصح بهلوي، المحتجين بالبقاء في مجموعات وتجنب الشوارع الجانبية الخطرة، والتركيز على الساحات الكبرى عند الساعة السادسة مساء.

ونوّه بهلوي في رسالته إلى الدعم الدولي للمتظاهرين، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع الأحداث وأعلن استعداده للمساعدة، مضيفا: "العالم اليوم يقف مع ثورتكم.. لا تتخلوا عن الشوارع".

من جانبه، وعد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام المتظاهرين في إيران بأن "المساعدة في الطريق"، مشيرا إلى أن "كابوسهم الطويل يقترب من نهايته"، وأن الرئيس دونالد ترامب يراقب شجاعتهم وتصميمهم.

وربط جراهام، في منشور على منصة "إكس" مساء السبت، بين شعار ترامب "اجعل إيران عظيمة مرة أخرى" وضرورة انتصار المتظاهرين على "آية الله"، مشددا على أن إيران لن تكون عظيمة بوجود النظام الحالي في السلطة.

وتزامنت هذه الرسائل، مع تلميح ترامب عبر "تروث سوشيال" بأن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين أمريكيين يدرسون خيارات لتنفيذ تهديدات ترامب، تشمل تحديد مواقع لشن "ضربة جوية واسعة النطاق" على أهداف عسكرية في إيران، رغم تأكيد المصادر عدم التوصل لتوافق نهائي أو رصد تحركات للمعدات العسكرية حتى الآن.