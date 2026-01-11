إعلان

وزير الخارجية يشدد على أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة


كتب- محمد فتحي:

06:48 ص 11/01/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، على هامش مشاركتهما في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في جدة.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بباكستان، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم لافت خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها إلى إسلام أباد في شهر نوفمبر الماضي.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى.

وأكد عبدالعاطي على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 الخاص بغزة، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تطرق الوزيران كذلك إلى التطورات فى اليمن، إذ أكد وزير الخارجية المصري على أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار والتوافق، بعيدا عن أي إجراءات احادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

الدكتور بدر عبد العاطي غزة وزير الخارجية المصري ووزير خارجية جمهورية باكستان باكستان قطاع غزة فلسطين

