عمل تخريبي متعمد.. حريق كبير في أنابيب نقل النفط بريف حمص بسوريا

كتب : مصراوي

03:32 ص 11/01/2026

حريق في سوريا- أرشيفية

وكالات

اندلع حريق ضخم في أنابيب نقل النفط بمنطقة "الفرقلس" الواقعة بريف حمص الشرقي في سوريا وذلك بفعل فاعل متعمد.

أعلنت الشركة السورية للبترول إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خطوط نقل النفط شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي دون تسجيل إصابات.

ذكرت الشركة، أن الحريق وبحسب التحقيقات الأولية، ناجم عن عمل تخريبي متعمد نفذته جهة مجهولة.

ونشرت منظمة الدفاع المدني السوري عبر حسابها بمنصة "إكس" مقطع فيديو وثق تعامل فرقها وآلياتها مع الحريق، وفقا لروسيا اليوم.

