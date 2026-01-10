لحظة استهداف مبنى محافظة حلب السورية بطائرة مسيرة "فيديو- صور"

وكالات

قالت مديرية إعلام حلب، السبت، إن قوات "قسد" استهدفت مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة أثناء عقد مؤتمر صحفي للمحافظ عزام الغريب ووزير الإعلام حمزة مصطفى ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.

وتابعت: "هذا الاعتداء يعبّر عن السلوك الإجرامي التي ينتهجه تنظيم قسد في محاولة لإسكات صوت الإعلام لمنع وصول الحقيقة للرأي العام".

وأكملت: "ما يقوم به تنظيم قسد من استهداف المؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية والمؤسسات الطبية يأتي نتيجة عجزه وخسائره الفادحة وانهيار منظومته الميلشياوية التي ارتكبت الجرائم بحق المدنيين في حلب منذ بداية التحرير".

لقطات للأضرار التي لحقت بمبنى محافظة حلب جراء استهدافه بطائرة مسيرة أطلقها تنظيم قسد دون وقوع إصابات.#سوريا #حلب pic.twitter.com/lHYsVhvbwh — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 10, 2026

من جانبها، نفت "قسد" أي علاقة لها بالاستهداف قائلة: "نؤكد بشكل قاطع أن قواتنا، قوّات سوريا الديمقراطية لم تستهدف أي منطقة مدنية في مدينة حلب، وأن جميع الادعاءات التي تُروَّج بهذا الشأن كاذبة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية".

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت، السبت، عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءاً من الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأضافت: "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مستشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم".

المسيرة استهدفت مبنى محافظة حلب الذي عقد فيه مؤتمر وزيري الإعلام والشؤون الاجتماعية ومحافظ حلب.



المسيرة الثانية اليوم pic.twitter.com/rWE3tR1SC8 — Hanzala (@Hanzpal2) January 10, 2026

وتابعت: "سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود".

من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إعلان وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقالت في بيان "نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلا"، وأن قواتها ما زالت تتصدّى لـ"هجوم عنيف".