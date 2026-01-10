إعلان

لحظة استهداف مبنى محافظة حلب السورية بطائرة مسيرة "فيديو- صور"

كتب : مصراوي

04:37 م 10/01/2026

استهداف مبنى محافظة حلب السورية بطائرة مسيرة

وكالات

قالت مديرية إعلام حلب، السبت، إن قوات "قسد" استهدفت مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة أثناء عقد مؤتمر صحفي للمحافظ عزام الغريب ووزير الإعلام حمزة مصطفى ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.

وتابعت: "هذا الاعتداء يعبّر عن السلوك الإجرامي التي ينتهجه تنظيم قسد في محاولة لإسكات صوت الإعلام لمنع وصول الحقيقة للرأي العام".

وأكملت: "ما يقوم به تنظيم قسد من استهداف المؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية والمؤسسات الطبية يأتي نتيجة عجزه وخسائره الفادحة وانهيار منظومته الميلشياوية التي ارتكبت الجرائم بحق المدنيين في حلب منذ بداية التحرير".

من جانبها، نفت "قسد" أي علاقة لها بالاستهداف قائلة: "نؤكد بشكل قاطع أن قواتنا، قوّات سوريا الديمقراطية لم تستهدف أي منطقة مدنية في مدينة حلب، وأن جميع الادعاءات التي تُروَّج بهذا الشأن كاذبة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية".

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت، السبت، عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءاً من الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأضافت: "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مستشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم".

وتابعت: "سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود".

من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إعلان وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقالت في بيان "نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلا"، وأن قواتها ما زالت تتصدّى لـ"هجوم عنيف".

قوات قسد طائرة مسيرة حمزة مصطفى تنظيم قسد محافظة حلب

