إعلان

إصابة 3 أشخاص في أوكرانيا جراء غارات بطائرات مسيرة روسية

كتب : مصراوي

01:33 م 10/01/2026

طائرات مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (د ب أ)

ذكر حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أولكسندر هانزا اليوم السبت أن هجمات الطائرات المسيرة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا الليلة الماضية تسببت في إصابات وأضرار جسيمة، حيث أصيب ثلاثة أشخاص.

وكتب هانزا على تطبيق تليجرام أن رجلا أصيب في العاصمة الإقليمية دنيبرو ، كما أصيب رجل وامرأة في مدينة كريفي ريه الكبرى. واندلعت حرائق هناك بسبب الهجوم

وتابع أن هناك أيضا أضرارا لحقت بمنشآت الطاقة ومشكلات مماثلة في إمدادات الطاقة في دنيبرو. وتضرر مجمع مواقف سيارات.

وكتب هانزا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 27 طائرة مسيرة.

كانت وزارة الدفاع في موسكو قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 59 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دنيبروبيتروفسك الطائرات المسيرة روسيا أوكرانيا مسيرة روسية أولكسندر هانزا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)
الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة هلي الرحباني ابن فيروز
زووم

الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة هلي الرحباني ابن فيروز

انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
أخبار مصر

انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الاتحاد الأوروبي.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل
أخبار مصر

موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الاتحاد الأوروبي.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل
ردًا على نتنياهو.. السيناتور جراهام يطالب بإنهاء المساعدات لإسرائيل قبل
شئون عربية و دولية

ردًا على نتنياهو.. السيناتور جراهام يطالب بإنهاء المساعدات لإسرائيل قبل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار