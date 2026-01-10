إصابة 3 أشخاص في أوكرانيا جراء غارات بطائرات مسيرة روسية

كييف- (د ب أ)

ذكر حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أولكسندر هانزا اليوم السبت أن هجمات الطائرات المسيرة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا الليلة الماضية تسببت في إصابات وأضرار جسيمة، حيث أصيب ثلاثة أشخاص.

وكتب هانزا على تطبيق تليجرام أن رجلا أصيب في العاصمة الإقليمية دنيبرو ، كما أصيب رجل وامرأة في مدينة كريفي ريه الكبرى. واندلعت حرائق هناك بسبب الهجوم

وتابع أن هناك أيضا أضرارا لحقت بمنشآت الطاقة ومشكلات مماثلة في إمدادات الطاقة في دنيبرو. وتضرر مجمع مواقف سيارات.

وكتب هانزا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 27 طائرة مسيرة.

كانت وزارة الدفاع في موسكو قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 59 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد.