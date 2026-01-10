إعلان

ردًا على نتنياهو.. السيناتور جراهام يطالب بإنهاء المساعدات لإسرائيل قبل 10 سنوات

كتب : مصراوي

12:40 م 10/01/2026

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

علق عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو الذي قال فيه إن إسرائيل تهدف إلى إنهاء اعتمادها على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال 10 سنوات.

وقال جراهام خلال تدوينة له على منصة "إكس"، "إن المساعدات التي قدمناها لإسرائيل كانت استثمارًا ممتازًا، إذ حافظت على قوة الجيش الإسرائيلي، وأسهمت في تبادل التكنولوجيا، وجعلت قدراتهم العسكرية أكبر بما يعود بالنفع على الولايات المتحدة. ويبدو أن لدى إسرائيل رغبة في تغيير هذه المعادلة، لأنها تمتلك اقتصادًا مزدهرًا للغاية".

وأضاف "سأظل دائمًا أقدر الحلفاء الذين يسعون إلى أن يكونوا أكثر اعتمادًا على أنفسهم، وأعتقد أنه، في ضوء ما قاله رئيس الوزراء، لسنا مضطرين لانتظار عشر سنوات. إن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب التي يمكن توفيرها عبر التعجيل بإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل يمكن—ويجب—إعادة ضخها في الجيش الأميركي، الذي يعد الأفضل في العالم ويحظى بطلب كبير، ليس لدينا حليف أفضل من إسرائيل. ومستقبلها بالغ الأهمية لأمريكا على مستويات عديدة"

وشدد على أنه ينبغي استرداد هذه المليارات في أقرب وقت ممكن حتى تساعد في تحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بميزانية وطنية للقوات المسلحة بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهي فكرة، أكد تأييدها بسبب كثرة الصراعات التي تواجهها والتغيرات في طبيعة الحروب.

تابع عضو مجلس الشيوخ قائلًا، "بصفتي رئيس اللجنة الفرعية لعمليات الدولة والعمليات الخارجية، سأقدّم مقترحًا إلى إسرائيل وإلى إدارة ترمب لتسريع الجدول الزمني بصورة كبيرة".

بنيامين نتنياهو

مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام بنيامين نتنياهو إسرائيل

