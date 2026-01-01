حماس تدعو المسلمين لأداء صلاة الغائب على قادتها الشهداء غدا الجمعة

دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الخميس، إلى أداء صلاة الغائب على قادتها الشهداء من جناحها العسكري كتائب القسام.

وكتبت حماس في بيان عبر قناتها على تلجيرام: "وفاءً لجهادهم وتضحياتهم، وتقديرا لمسيرتهم في الدفاع عن أرض فلسطين المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ندعو في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية في كل أنحاء العالم إلى أداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام".

ومن بين قادتها الشهداء الذين ذكرتهم في البيان: القيادي محمد السنوار "قائد هيئة الأركان خلفا لشهيد الأمّة الكبير محمد الضيف"، القيادي محمد شبانة قائد لواء رفح، والقيادي حكم العيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، والقيادي رائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري، وأخيرا حذيفة الكحلوت المتحدّث السّابق باسم كتائب القسام المعروف بـ"أبو عبيدة".

وأوضحت حماس، أن صلاة الغائب ستكون عقب صلاة يوم غد الجمعة في كل مساجد فلسطين وجميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم.