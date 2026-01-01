إعلان

حماس تدعو المسلمين لأداء صلاة الغائب على قادتها الشهداء غدا الجمعة

كتب : محمود الطوخي

02:13 م 01/01/2026

حركة حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الخميس، إلى أداء صلاة الغائب على قادتها الشهداء من جناحها العسكري كتائب القسام.

وكتبت حماس في بيان عبر قناتها على تلجيرام: "وفاءً لجهادهم وتضحياتهم، وتقديرا لمسيرتهم في الدفاع عن أرض فلسطين المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ندعو في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية في كل أنحاء العالم إلى أداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام".

ومن بين قادتها الشهداء الذين ذكرتهم في البيان: القيادي محمد السنوار "قائد هيئة الأركان خلفا لشهيد الأمّة الكبير محمد الضيف"، القيادي محمد شبانة قائد لواء رفح، والقيادي حكم العيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، والقيادي رائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري، وأخيرا حذيفة الكحلوت المتحدّث السّابق باسم كتائب القسام المعروف بـ"أبو عبيدة".

وأوضحت حماس، أن صلاة الغائب ستكون عقب صلاة يوم غد الجمعة في كل مساجد فلسطين وجميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس صلاة الغائب الشهداء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026