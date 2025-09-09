أسطول الصمود في تونس: التحقيق في هجوم المسيرة يتسم بالسرية

تونس- (د ب أ)

قال منظمون في أسطول الصمود العالمي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمنية في تونس تجري تحقيقات "تتسم بالسرية في هجوم المسيرة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل لارتباطها بالأمن القومي.

وأعلنت تنسيقية الأسطول في مؤتمر صحفي أمام مبنى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، أن التحقيق يتسم بالسرية لارتباطه بالأمن القومي، وأنها غير مخولة بتقديم تفاصيل أكثر.

وقال غسان الهنشيري، عضو التنسيقية المنظمة لرحلة الأسطول: "تركيزنا الآن على الأسطول وكسر الحصار. تحضيراتنا متواصلة وهي في اللحظات الأخيرة".

وتابع الهنشيري: "لن يحيد بنا أي شيء عن القضية المركزية. التونسيون مدعون للخروج بالآلاف غدا لتوديع الأسطول".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء في ميناء سيدي بوسعيد ليل الإثنين، النيران تشتعل من على ظهر سفينة، وهي الأكبر من بين سفن الأسطول الراسية هناك.

ويظهر من بين المقاطع التي وثقها النشطاء عبر كاميرات مراقبة سقوط جسم ناري من الأعلى على السفينة.

لكن الإدارة العامة للحرس الوطني قالت في البداية إن المعاينات الأولية تفيد بأن سبب الحريق يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة، نتيجة اشتعال قداحة أو عقب سيجارة.

وقالت ماريانا مارتاجوا، النائبة بالبرلمان البرتغالي، في المؤتمر الصحفي :"أطالب حكومتي بحمايتي وحماية مهمة الأسطول واطالب كل الحكومات بفعل نفس الأمر. إذا هاجمتنا إسرائيل يعني ذلك فشل الحكومات في تطبيق القانون الدولي. وسواء فعلوا ذلك أم لا نحن سننطلق غدا من أجل كسر الحصار".

وتوافدت السفن منذ أول أمس الأحد على ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة قادمة من ميناء برشلونة الإسباني.

ويستعد الأسطول للإبحار نحو قطاع غزة غدا الأربعاء بمشاركة نشطاء من أكثر من 40 دولة.

وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا "نحن لسنا القصة، غزة هي القصة. ما حصل أمس أثبت لنا مع من نتعامل".

وتابع الناشط :"هذا لا يقارن بما يتعرض له الفلسطينيون كل يوم. إنهم يقصفون المستشفيات والفلسطينيين والصحفيين والعالم لا يفعل شيء حيال ذلك".