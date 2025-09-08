وكالات

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة اليوم الاثنين، ودعا إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لانتهاك قوانين الحرب.

وخلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اتهم تورك إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب تلو الأخرى"، وقال إن المجتمع الدولي فشل في التحرك.

وقال تورك: "نحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن لإنهاء المذبحة، المجتمع الدولي يفشل في أداء واجبه، نحن نخذل الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال إن الدول "يجب أن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تنذر بانتهاك قوانين الحرب"، ودعا إلى ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على الجانبين من أجل تحقيق وقف إطلاق النار.

وأكد تورك أنه يجب محاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على سلوكها، مشيرا إلى "القتل الجماعي" للفلسطينيين، والدمار الواسع النطاق و"المعاناة التي لا توصف" للمدنيين.

وأضاف: " أشعر بالفزع من استخدام كبار المسؤولين الإسرائيليين بشكل علني لخطاب الإبادة الجماعية وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل مشين".