كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع لتصريحات إسرائيل حول تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأدان الوزراء، في بيان مشترك صدر اليوم، السياسات الإسرائيلية التي وصفوها بـ"الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني" عبر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية. كما جدّدوا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

وطالب البيان بالوقف الفوري لانتهاكات القانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبراً أنها قد ترقى إلى "جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية". ودعا الوزراء إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل، ورفع جميع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر مختلف المعابر، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد البيان أن الممارسات الإسرائيلية تشكل "إخلالاً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد النظام الدولي"، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في البقاء على أرضه.

وشدد الوزراء على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين التزامهم بدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.