مقتل شخصين في هجوم مسلح على مركز شرطة بتركيا

وكالات

شهدت ولاية إزمير غرب تركيا هجومًا مسلحًا استهدف مركزًا للشرطة، وأسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكرت التقارير أن منفذ الهجوم مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً استخدم بندقية صيد في العملية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من اعتقاله بعد التنفيذ مباشرة.

وأشارت قناة "إن تي في" الخاصة ووكالة أنباء دوغان إلى أن المهاجم أوقف في منطقة بالجوفا التابعة لمحافظة إزمير، دون أن تتوافر تفاصيل إضافية حول الحادث.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد قيوداً على شبكات التواصل والإنترنت، بعد أن فرضت السلطات في إسطنبول حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات في 6 أقضية حتى 10 سبتمبر، تزامناً مع استعداد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتسلّم إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري بالمدينة، وهو الحزب المعارض الرئيسي في تركيا.