ترامب: على الشركات الأجنبية احترام القانون الأمريكي



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي للشركات الأجنبية احترام القانون الأمريكي بعد توقيف أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي يتم بناؤه في ولاية جورجيا.

وحصلت التوقيفات خلال عملية دهم نفذتها السلطات الأمريكية في إطار حملة ترامب الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "رجاء احترموا قوانين الهجرة لبلادنا".

وأضاف: "استثماراتكم مرحب بها، ونشجعكم على جلب مواطنيكم الأذكياء جدا بشكل قانوني ما نطلبه في المقابل هو توظيف وتدريب عمال أمريكيين".

وأظهرت مشاهد من عملية الدهم عمالا موقوفين مكبّلي الأيدي والأقدام أثناء صعودهم في حافلة.

وأفادت مجموعة إل جي إينرجي بأنه تم توقيف 47 موظفا لديها هم 46 كوريا جنوبيا وإندونيسي.

وأوضحت أن حوالى 250 من الموقوفين موظفون لدى شركات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون.

وكوريا الجنوبية التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، منتج رئيسي في قطاع السيارات والإلكترونيات، ولها مصانع متعددة في الولايات المتحدة.

وتعهدت سيول في وليو استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على صادراتها.

واستثمرت الشركات الكورية الجنوبية مليارات الدولارات في بناء مصانع في أمريكا لزيادة حصتها في السوق الأمريكية وتجنب الرسوم الجمركية، وفقا للغد.

من جهتها، قالت سيول، إن المفاوضات بشأن العمال الموقوفين انتهت وسيتم إطلاق سراحهم قريبا وإعادتهم إلى وطنهم.

أما شركة هيونداي فقالت إنه لا يوجد بين الموقوفين أي موظف لديها.