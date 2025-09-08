ترامب: أخطط للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يخطط للحديث من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

وقال ترامب: "بعض قادة أوروبا سيحضرون إلى واشنطن يومي الإثنين والثلاثاء"، وفقا لما ذكرته العربية.

وأشار ترامب إلى أنه يعتقد التواصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا، مؤكدا أنه ليس راضيًا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.