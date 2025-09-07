ترامب يقدّم مقترح صفقة شاملة لإسرائيل وحماس.. فما تفاصيله؟

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم مقترحًا جديدًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل، يتضمن تغييرات جوهرية عن المقترحات السابقة.

ووفقًا لتقرير نشرته القناة العبرية، فإنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى والجرحى الـ 48 في اليوم الأول من الصفقة، إلى جانب إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وينص المقترح، على أن إسرائيل ستوقف عملية "جدعون 2" للسيطرة على مدينة غزة، وستبدأ مفاوضات فورية بقيادة شخصية من الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، وما لم تُختتم المفاوضات، فلن تُستأنف الحرب.

ويطلب المقترح من حماس الاعتماد على تصريحات ترامب المؤيدة لإنهاء الحرب، وعلى افتراض أنه عندما يعود الأسرى إلى منازلهم، فإن إسرائيل لن تعود للحرب مرة آخرى.

وأكد مقربون من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تدرس مقترح الرئيس ترامب بجدية بالغة ومن المقرر الرد في أسرع وقت.

وأفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بأن إسرائيل منحت الضوء الأخضر للمقترح الأمريكي بشأن اتفاق الأسرى.

وأكد مصدر، على أن المبادئ الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في غزة تتوافق مع مطالب إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني جانتس، الأحد، إن رد إسرائيل على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصفقة يجب أن يكون بنعم واضحة ويجب عدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة.

وطالب جانتس، أحزاب المعارضة الإسرائيلية بالإعلان عن توفير كل دعم سياسي لمقترح ترامب بما في ذلك الانضمام للحكومة لوقت محدود.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحماس بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدين أن المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح كل الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن مقترح ترامب سيؤدي إلى إطلاق سراح كل الأسرى ويسمح للجنود بالعودة إلى ديارهم، كما يمهد الطريق لأمن إسرائيل وينهي حربا أبدية استمرت قرابة عامين.