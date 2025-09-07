إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 مسيّرات أُطلقت من اليمن

03:15 م الأحد 07 سبتمبر 2025

طائرة مسيرة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، موضحًا أنه جرى إسقاط اثنتين منها قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وكانت إذاعة الجيش قد أوضحت قبلها أن سلاح الجو اعترض إحدى المسيّرات، فيما لا تزال اثنتان أخريان قيد المتابعة.

ومن جانبها أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء "حدث تسلل مسيّرات إلى جنوب إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل إضافية، كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق جنوب النقب، إثر الاشتباه بمحاولة تسلل مسيّرات قادمة من اليمن.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل اليمن طائرة مسيرة
