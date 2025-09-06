إعلان

حماس: منفتحون على أي مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار

11:15 م السبت 06 سبتمبر 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، تجديد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي.

وأكدت الحركة في بيان أنها منفتحة على أي أفكار أو مبادرات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون شروط.

وأضافت حماس أنها مستعدة لبحث تبادل أسرى حقيقي عبر مفاوضات جدية من خلال الوسطاء.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس استؤنفت خلال الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر عدة أسابيع، وحذّر المسؤولون الأمريكيون الحركة من أن مقتل أي من الأسرى المحتجزين سيقابل بتصفية فورية لقياداتها في الخارج.

كما أوضح الجانب الأمريكي لحماس أنه لن يعرقل تقدم الجيش الإسرائيلي داخل مدينة غزة في إطار عملياته العسكرية الجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس صفقة غزة الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)