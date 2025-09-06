حماس: منفتحون على أي مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، تجديد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي.

وأكدت الحركة في بيان أنها منفتحة على أي أفكار أو مبادرات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون شروط.

وأضافت حماس أنها مستعدة لبحث تبادل أسرى حقيقي عبر مفاوضات جدية من خلال الوسطاء.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس استؤنفت خلال الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر عدة أسابيع، وحذّر المسؤولون الأمريكيون الحركة من أن مقتل أي من الأسرى المحتجزين سيقابل بتصفية فورية لقياداتها في الخارج.

كما أوضح الجانب الأمريكي لحماس أنه لن يعرقل تقدم الجيش الإسرائيلي داخل مدينة غزة في إطار عملياته العسكرية الجارية.