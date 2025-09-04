"يسبب الوفاة".. الكونغو الديمقراطية تعلن تفشيا جديدا لمرض "إيبولا"

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، انتشار جديد لمرض "إيبولا"، بعد تأكيد إصابة 16 شخصًا، بمقاطعة كاساي جنوب البلاد.

وقال وزير الصحية الكونغولي، صامويل روجر كامبا، "حتى الآن يكشف تقرير مؤقت عن الاشتباه بإصابة 28 شخصا، ووفاة 15 شخصا، من بينهم 14 في بولابي، وشخص واحد في مويكا، فضلا عن 4 من موظفي الرعاية الصحية".

وأضاف الوزير الكونغولي، أن معدل الوفيات بلغ لـ 53.6% وهو يشير إلى مدى خطورة الوضع، مؤكدًا أن هذه الأرقام مؤقتة، لان عمليات البحث لا تزال جارية عن الحالات المشتبه فيها وحالات الوفيات، التي تشير لظهور أعراض عليها مثل الحمى والقيء والإسهال والنزيف.

وأشار إلى أن الحالة المؤكدة كانت لامرأة حامل تبلغ من العمر 34 عامًا في منطقة بولابي، في مقاطعة كاساي الجنوبية.

ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه يوجد لدى الكونغو مخزون من الأدوية والعلاجات وكذلك لقاح إيرفيبو المضاد لإيبولا.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس خبراءها للعمل إلى جانب فريق الاستجابة السريع التابع للكونغو إلى مقاطعة كاساي، لتعزيز مراقبة المرض وتقديم العلاج من الإصابات ومنع العدوى والسيطرة على المرض فى المنشآت الصحية ، فضلا عن أجهزة الوقاية المتنقلة والإمدادات الطبية.

وقال محمد جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا:" إننا نعمل بعزم لوقف انتشار فيروس إيبولا بسرعة وحماية السكان".