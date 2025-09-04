جدل واسع بعد افتتاح "كافيه نوتيلا" في غزة وسط المجاعة (فيديو)

وكالات

أثار مقطع دعائي لافتتاح مقهى جديد باسم "كافيه نوتيلا" في مدينة غزة موجة غضب وانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يواجه فيه سكان القطاع أوضاعًا إنسانية مأساوية تتصدرها المجاعة ونقص المواد الغذائية.

الفيديو، الذي نشر عبر صفحة المقهى على تطبيق إنستجرام ويتابعها نحو 20 ألف شخص، تضمن لقطات ترويجية للمكان مرفقة بعبارات تسويقية من بينها: "من قلب الحصار، تولد اليوم مساحة ذوق وأمل.. نوتيلا ليس مجرد كافيه، بل رسالة أن غزة، رغم الألم، تصنع الحياة بطريقتها الخاصة."

غير أن افتتاح المقهى، مع تقديم منتجات يُفترض أنها مفقودة بسبب الحصار الإسرائيلي، أثار تساؤلات حول كيفية توفير المواد المستخدمة في ظل شح الغذاء وصعوبة إدخال الإمدادات الأساسية.

واعتبر عدد من النشطاء أن هذه المشاهد ترسم صورة "غير حقيقية" عن واقع غزة، وقد تُستخدم لترويج رواية إسرائيلية تنكر وجود مجاعة أو أزمة إنسانية خانقة.

وكتب مغرد على منصة إكس: "نوتيلا تفتتح مقهى في غزة؟ شو اللي بصير فهمونا!"، بينما تساءلت مستخدمة تُدعى نينا: "أين هذه غزة؟ هل هي نفس غزة التي نراها تحت القصف وتعاني الجوع، أم هناك غزة أخرى؟" مضيفة أن الأموال كان الأولى أن تُوجّه لمساعدة المحتاجين بدل الاستثمار في رفاهية غير متاحة للجميع.

وفي منشور على فيسبوك، شككت سيدة في صحة المقطع قائلة: "المشهد غير منطقي.. ما نراه من دمار وجوع لا يوحي بوجود مقاهٍ كهذه".

أما الناشطة ميرة سيام، وهي من سكان غزة، فعلقت: "انصدمت لما شفت الفيديو.. من وين جابوا المواد؟ وكيف قدروا يفتحوا؟"، في حين كتب عمر محمد: "أنتم تنقلون صورة غير واقعية عن شعب يتعرض للإبادة، وتظهرون رفاهية غير موجودة، وهذا يضر بقضيتنا."

يأتي ذلك فيما يعيش القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة، ففي 22 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا دخول غزة في حالة مجاعة، مؤكدة أن نحو 500 ألف شخص يعانون من الجوع في مستوياته الكارثية، استنادًا إلى تقرير "التصنيف المرحلي للأمن الغذائي".

وحملت الأمم المتحدة إسرائيل المسؤولية عن تفاقم الأزمة بسبب ما وصفته بـ"العرقلة الممنهجة" لإدخال المساعدات، خاصة بعد الحصار المشدد الذي فرض منذ مارس الماضي، والذي أدى إلى منع كامل لدخول المواد الإغاثية، قبل أن يتم تخفيف بعض القيود في أواخر مايو.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 6 وفيات جديدة، بينهم طفل، نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال 24 ساعة فقط. وبذلك ارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 367 شهيدًا، بينهم 131 طفلًا، فيما سُجل منذ إعلان المجاعة وفاة 89 شخصًا، بينهم 16 طفلًا.