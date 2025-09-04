أفيجدور ليبرمان: نتنياهو سيكون مؤسس الدولة الفلسطينية

وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الخميس، إن إسرائيل في انهيار سياسي ولم تكن منبوذة إلى هذا الحد.

وأكد ليبرمان، على أنه لا توجد أي إدارة للحرب هناك فقط مصلحة ببقاء الائتلاف الحاكم برئاسة بقيادة وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن "نتنياهو سيكون مؤسس الدولة الفلسطينية".

وأوضح ليبرمان، أن مشكلة حكومة نتنياهو أن الاعتبارات السياسية تتفوق دائما على الأمن.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، أن نتائج إعادة احتلال غزة ستكون كارثية، مؤكدا أن خطة احتلالها بعيدة المنال وستؤدي لفوضى عارمة بإسرائيل.

وأشار بريك، إلى أن وضع القوات البرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي يفسر سبب عدم التمكن من هزيمة حماس، موضحا أن عدم وجود قوات إضافية قلل القدرة على البقاء في المناطق التي احتلها الجيش.

وشدد بريك، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينشئ قوات محترفة للتعامل مع مئات الكيلومترات من الأنفاق في غزة، مشيرا إلى أن حماس لم تهزم كما تصرح القيادة العليا للجيش الإسرائيلي.