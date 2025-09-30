أمريكا ترفع تصنيف الكويت في مجال محاربة الإتجار بالبشر للفئة الثانية

الكويت - (د ب أ)

قال وزير العدل الكويتي، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 رفع تصنيف دولة الكويت إلى الفئة الثانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وصرح المستشار السميط لوكالة (كونا) اليوم الثلاثاء، بأن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير الخارجية الأمريكية لهذا العام "يعكس التحسن الملحوظ في أداء دولة الكويت ويعني أنها تبذل جهودا كبيرة وملموسة للالتزام بالمعايير الدولية".

وأضاف أن هذا الرفع جاء استنادا إلى إصلاحات تشريعية أبرزها صدور المرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب نهاية عام 2024 الذي شدد العقوبات على الإتجار بالإقامة وجرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية إلى جانب إصلاحات مؤسسية شملت تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028.

وبين السميط أن هذا التقييم الذي يعد مرجعا سنويا معتمدا يضع على عاتق الدولة مسؤولية مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية، بما يعزز حماية الضحايا ومعالجة الملاحظات الدولية في هذا المجال.