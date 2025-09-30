عبد العاطي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "بارك بوم كي" المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

أكد الجانبان على التطلع لتطوير العلاقات الثنائية خاصة مع الاحتفال العام الجاري بالذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى، والبناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاقتصادية الثنائية التي تم تدشينها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى كوريا الجنوبية عام 2016، ثم زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى مصر عام 2022.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لعقد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، بما يسهم فى تعزيز التعاون والشراكة القوية بين البلدين على جميع الأصعدة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات جديدة تهدف إلى توطين الصناعات المختلفة في مصر.

ونوه عبد العاطي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن فرص الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، معرباً عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.

وعلى المستوى الدولي، أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في المحافل الدولية متعددة الأطراف، خاصة في ظل عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، مثمناً اللقاء الأخير الذي جمعه مع نظيره الكوري الجنوبي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبر عبد العاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا وخاصة في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي"KOICA"، على هامش أعمال قمة كوريا أفريقيا في يونيو 2024.