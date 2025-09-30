إسرائيل: أي تعديل على خطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة يعني رفضها

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن أي تعديل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة يعني رفضها.

ونقلت القناة 15 العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أن الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي ليست للتفاوض بل للموافقة أو الرفض.

في المقابل، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن وقف الحرب بند واضح في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة، مشيرا إلى أن مسألة الانسحاب تحتاج لتوضيحات وهذا يجب مناقشته.

وأوضح آل ثاني، أن الإدارة الفلسطينية لغزة مذكورة بالخطة وستُناقش مع واشنطن وهذا لا يخص إسرائيل، مؤكدا أن الخطة لا تزال في بداياتها وتحتاج لتطوير و"نحاول خلق مسار يحفظ حقوق الفلسطينيين".

وذكر موقع "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، الثلاثاء، إن القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة ولا نية لخفض شدة العمليات.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيتحدد وفق الرد الذي ستقدمه حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا "الخطط العسكرية معتمدة وإذا جاء رد حماس سلبيا فهناك إقرار لتوسيع نطاق القتال".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام".

وأوضح ترامب، خلال تصريحات صحفية اليوم: "لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض، وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم"، مهددًا "إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة".