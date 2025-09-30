مصر ترحب بخطة ترامب لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" لوقف الحرب فى غزة، منوها إلى ترحيب مصر بهذه الجهود.

وأكد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي من "ماركو روبيو" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، أن مصر تتطلع لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والامن بالمنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الأمريكي استعرض عناصر خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة والتى طرحها ترامب أمس.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة وبما يؤدى إلى وقف الحرب، مثمنا الدور الريادي الذي تلعبه مصر فى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره شدد عبد العاطي على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع اى تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

كما أكد ضرورة خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.