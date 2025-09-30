الطائرات الإسرائيلية تلقي منشورات على سكان غزة تطالبهم بالإخلاء |فيديو

وكالات

ألقت طائرات إسرائيلية منشورات على سكان مدينة غزة، تطالبهم بضرورة الإخلاء.

وتضمنت المنشورات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة: "التواجد في شمال غزة خطير، والجيش يطوق المدينة من جميع الجهات.. للحفاظ على حياتكم أخلوا فورًا جنوبًا".

وشدد الجيش الإسرائيلي في المنشورات، على أن المعركة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حاسمة، مضيفًا "ولن نتوقف حتى هزيمتها".

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية البرية والقصف الجوي المكثف على جميع مناطق قطاع غزة، وخصوصًا على مدينة غزة، بهدف دفع السكان إلى النزوح القسري نحو جنوب القطاع، تمهيدًا لإحكام السيطرة الكاملة على المدينة.