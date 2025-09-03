السودان: انتشال 100 جثة من ضحايا الانهيار الأرضي في دارفور

(أ ب)

انتشلت فرق البحث والإنقاذ 100 جثة من قرية نائية محاها انهيار أرضي مدمر في وقت سابق هذا الأسبوع، بإقليم دارفور غربي السودان، حسبما أعلنت جماعة متمردة اليوم الأربعاء.

وقال محمد عبد الرحمن النير، المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان، لوكالة أسوشيتد برس ( أ ب) إن عملية انتشال الجثث جرت أمس الثلاثاء وإن جهود البحث جارية على الرغم من نقص الموارد والمعدات.

وأضاف أن عدد الضحايا جراء الانزلاق الأرضي الذي طمر قرية تراسين، بجبل مُرة في دارفور، يوم الأحد الماضي، قد يصل إلى ألف قتيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد القتلى ونطاق المأساة بالكامل لم يتضح بعد، حيث إن المنطقة المتضررة "يصعب للغاية الوصول إليها.

وأوضح أوتشا أن "ما يتراوح بين 300 و1000 شخص ربما فقدوا حياتهم" في الانهيار الأرضي وإنه تم حشد الجهود لدعم المنطقة المتضررة، التي تقع على بعد أكثر من 900 كيلومتر (560 ميلا) غرب العاصمة الخرطوم.

وأشار بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى المأساة خلال خطابه الأسبوعي اليوم الأربعاء، وقال إنها خلفت "الألم واليأس".

ودعا البابا إلى "استجابة منسقة لوقف هذه الكارثة الإنسانية" وبدء حوار "جدي وصادق وشامل بين الأطراف (المتحاربة في السودان) لإنهاء الصراع وإعادة الأمل والكرامة والسلام لشعب السودان".