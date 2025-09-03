إعلان

مسؤول إسرائيلي: اقتحام مركز مدينة غزة سيكون في منتصف سبتمبر الجاري

05:36 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

مدينة غزة

background

وكالات

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن اقتحام مركز مدينة غزة سيكون في منتصف سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال يعملون بالفعل على أطراف المدينة.

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بدء العملية العسكرية البرية في مدينة غزة، يوم أمس الثلاثاء.

وخلال خطاب أمام جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الأسابيع الماضية، قال زامير إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد ويعزز ضرباته وعملياتهم، مضيفا "لقد بدأنا بالفعل العملية البرية في غزة".

بدوره، وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى جنود الالحتياط، معربا فيها عن تقديره العميق تجاه الجنود وعائلاتهم، موضحا أن "نحن الآن أمام مرحلة حاسمة، أؤمن بكم وأثق بكم".

وأضاف نتنياهو في تصريحات له: "سنقود إسرائيل إلى نصر جارف، ونقاتل في حرب شرعية ولن ننسى ما جرى في السابع من أكتوبر"، مشددًا على أن حكومته تعمل على هزيمة حركة حماس.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي "كسر المحور الإيراني في غزة ولبنان"، مشيدًا بدور الجنود بالقول: "لقد منحونا القوة وأثق بهم، وسننتصر".

وأكد نتنياهو أن المرحلة الحالية تمثل الحسم في مسار الحرب، وأن الهدف المركزي يبقى هزيمة حماس بشكل كامل.

اقتحام مركز مدينة غزة رئيس الأركان الإسرائيلي بدء العملية العسكرية البرية
