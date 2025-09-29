إعلان

مصدر إسرائيلي: قطر اشترطت اعتذار نتنياهو للاستمرار في المفاوضات

كتب : مصراوي

08:53 م 29/09/2025

الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، أن دولة قطر اشترطت تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارًا رسميًا كشرط لمواصلة مشاركتها في المفاوضات الجارية بشأن حرب غزة.

وأضاف المصدر أن نتنياهو لم يُبلغ الوزراء في حكومته بشأن هذا الشرط المتعلق بالاعتذار.

وقبل قليل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر خلاله عن انتهاك بلاده لسيادة دولة قطر في الهجوم الذي استهدف العاصمة الدوحة مؤخرًا.

وقال المصدر، إن نتنياهو أعرب أيضًا عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري خلال الهجوم. كما أكد أن الاتصال جرى خلال لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ويوم 9 سبتمبر الجاري، شنت إسرائيل غارة جوية باسم "قمة النار" استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

قطر اشترطت اعتذار نتنياهو اعتذار نتنياهو للاستمرار في المفاوضات دولة قطر حرب غزة بنيامين نتنياهو

