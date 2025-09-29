إيران تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد أهم جواسيس إسرائيل

أ ش أ

أفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن السلطات أعدمت، اليوم الإثنين، رجلًا يُدعى بهمن تشوبي أصل، ووصفت المتهم بأنه "أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران".

ومن جانبها قالت وكالة فارس الإيرانية، إن الجاسوس الذي تم إعدامه كان لديه صلاحية الوصول لبيانات سيادية وحيوية بإيران.

وتخوض طهران، التي تعيش حرب ظل مع إسرائيل منذ عقود، مواجهة مستمرة عبر إعدام العديد ممن تتهمهم بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته داخل البلاد.

وبحسب ميزان: "كان الهدف الرئيسي للموساد من استقطاب تعاون المتهم هو الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى، منها استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية".

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا رفضت استئناف المتهم وأيدت حكم الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقد تصاعد الصراع الإيراني – الإسرائيلي إلى مواجهة مباشرة في يونيو، عندما قصفت إسرائيل أهدافًا داخل إيران، بما في ذلك عمليات نُفذت عبر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق الأراضي الإيرانية.

كما ارتفعت وتيرة إعدام المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل هذا العام، إذ نُفذ ما لا يقل عن 10 أحكام خلال الأشهر القليلة الماضية.