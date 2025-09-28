إعلان

إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا

كتب : مصراوي

07:55 ص 28/09/2025

علم بولندا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت خدمة "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات، اليوم الأحد، إن المجال الجوي بالقرب من مدينتي لوبلين وزيسوف في بولندا مغلق حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش على الأقل بسبب "نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بالحفاظ على أمن البلاد".

وأضافت القوات المسلحة البولندية، أنها دفعت بطائراتها لتأمين مجالها الجوي بعد أن شنت روسيا ضربات على أوكرانيا.

وقال الجيش في منشور على موقع "إكس": "فيما يتعلق بنشاط الطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية التي تشن ضربات على أراضي أوكرانيا، بدأت الطائرات البولندية والحليفة في العمل في مجالنا الجوي".

ووصف الجيش هذه الإجراءات بأنها وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية المواطنين.

وأظهرت بيانات القوات الجوية الأوكرانية أن الإنذار من الهجمات الجوية سار في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات المسلحة البولندية إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين لوبلين وزيسوف بولندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين