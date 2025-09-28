إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا



وكالات

قالت خدمة "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات، اليوم الأحد، إن المجال الجوي بالقرب من مدينتي لوبلين وزيسوف في بولندا مغلق حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش على الأقل بسبب "نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بالحفاظ على أمن البلاد".

وأضافت القوات المسلحة البولندية، أنها دفعت بطائراتها لتأمين مجالها الجوي بعد أن شنت روسيا ضربات على أوكرانيا.

وقال الجيش في منشور على موقع "إكس": "فيما يتعلق بنشاط الطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية التي تشن ضربات على أراضي أوكرانيا، بدأت الطائرات البولندية والحليفة في العمل في مجالنا الجوي".

ووصف الجيش هذه الإجراءات بأنها وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية المواطنين.

وأظهرت بيانات القوات الجوية الأوكرانية أن الإنذار من الهجمات الجوية سار في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، وفقا للعربية.