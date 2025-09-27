إعلان

وزير الخارجية: السلام لا يُبنى بتطبيع ترفضه الشعوب

كتب : مصراوي

10:13 م 27/09/2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السبت، إن إصلاح الأمم المتحدة لم يعد قابلا للتأجيل وأصبح ضرورة ملحة.

ودعا عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لزيادة تمثيل الدول النامية في القرار المالي العالمي، مؤكدا على ضرورة توفير التمويل للدول النامية دون تحميلها أعباء إضافية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الشرق الأوسط إما أن يتوجه نحو العقلانية أو الاندفاع إلى حالة من الفوضى قد يظن البعض أنه سيتحكم فيها بغطرسة القوة، مضيفا "ملتزمون بالقانون الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف فغياب الحوكمة الدولية سيكون وبالا على الجميع".

وجدد وزير الخارجية، التأكيد على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن السلام لا يُبنى بتطبيع ترفضه الشعوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي الخارجية المصرية السلام التطبيع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين