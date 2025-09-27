وزير الخارجية: السلام لا يُبنى بتطبيع ترفضه الشعوب

وكالات

قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السبت، إن إصلاح الأمم المتحدة لم يعد قابلا للتأجيل وأصبح ضرورة ملحة.

ودعا عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لزيادة تمثيل الدول النامية في القرار المالي العالمي، مؤكدا على ضرورة توفير التمويل للدول النامية دون تحميلها أعباء إضافية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الشرق الأوسط إما أن يتوجه نحو العقلانية أو الاندفاع إلى حالة من الفوضى قد يظن البعض أنه سيتحكم فيها بغطرسة القوة، مضيفا "ملتزمون بالقانون الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف فغياب الحوكمة الدولية سيكون وبالا على الجميع".

وجدد وزير الخارجية، التأكيد على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن السلام لا يُبنى بتطبيع ترفضه الشعوب.