"طلب وتهديد".. رسالة من نتنياهو لـ"حماس" في الأمم المتحدة

وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، رسالة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وطالب نتنياهو من قادة حماس تسليم السلاح وإطلاق سراح الأسرى، موضحا: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الأسرى وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أن "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة، وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه"، مضيفًا: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجه تهديدا مشتركا وهو الإرهاب".

كما وجه رسالة للأسرى الإسرائيليين، قائلا "أقوال للأسرى في غزة نحن لم ننسكم ولن نستسلم ولن ندخر جهدا حتى نعيدكم إلى دياركم، أعدنا 207 أسير لكن هناك 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة".

وزعم نتنياهو، بأن الذين يشنون الحروب على إسرائيل سيختفون، وسيحل محلهم صناع السلام، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط سيكون مختلفا خلال الأعوام المقبلة.

وقال نتنياهو: "إن صعود إسرائيل لا يعني أن محاولات القضاء علينا انتهت وسنواجه هذه المحاولات".

وتحدث نتنياهو بعد أن غادر العشرات من المندوبين وأعضاء الوفود من دول متعددة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل جماعي اليوم بينما كان يستعد للتحدث.