إعلان

نتنياهو يوجه رسالة لقادة العالم الذين اعترفوا بفلسطين

كتب : مصراوي

05:06 م 26/09/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة لقادة ورؤساء العالم الذي اعترفوا بدولة فلسطين، قائلا "مع مضي الوقت رضخ قادة كثيرون عبر العالم للضغوط".

وقال نتنياهو في كلمته بجلسة الأمم المتحدة: "أقول لقادة العالم الذين يرضخون لضغوط يجب عليكم دعم إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين اضطررت إسرائيل شن حرب على 7 جبهات لمكافحة الإرهابيين.

وأكد نتنياهو، أنه طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، أسقطت إسرائيل منشورات تحث المدنيين في مدينة غزة على مغادرتها، زاعمًا أن حماس تمنع سكان مدينة غزة من مغادرتها وتهددهم.

وواصل نتنياهو ادعاءاته: "إذا كنا نريد ارتكاب إبادة جماعية في مدينة غزة لما طلبنا من المدنيين مغادرتها، حماس هي التي تسرق المساعدات للمدنيين ونحن من يقدم الغذاء لسكان غزة".

وعن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن "إدارة ترمب تكافح معاداة السامية بشجاعة لكن كثيرين يقومون بخلاف ذلك".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن قادة فرنسا وبريطانيا وأستراليا وغيرهم اعترفوا بدولة فلسطينية دون شروط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو دعم إسرائيل سكان مدينة غزة الإعتراف بدولة فلسطين رؤساء العالم الذي اعترفوا بدولة فلسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شاهد لحظة انسحاب الدبلوماسيين أثناء خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة