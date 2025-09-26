نتنياهو يوجه رسالة لقادة العالم الذين اعترفوا بفلسطين

وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة لقادة ورؤساء العالم الذي اعترفوا بدولة فلسطين، قائلا "مع مضي الوقت رضخ قادة كثيرون عبر العالم للضغوط".

وقال نتنياهو في كلمته بجلسة الأمم المتحدة: "أقول لقادة العالم الذين يرضخون لضغوط يجب عليكم دعم إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين اضطررت إسرائيل شن حرب على 7 جبهات لمكافحة الإرهابيين.

وأكد نتنياهو، أنه طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، أسقطت إسرائيل منشورات تحث المدنيين في مدينة غزة على مغادرتها، زاعمًا أن حماس تمنع سكان مدينة غزة من مغادرتها وتهددهم.

وواصل نتنياهو ادعاءاته: "إذا كنا نريد ارتكاب إبادة جماعية في مدينة غزة لما طلبنا من المدنيين مغادرتها، حماس هي التي تسرق المساعدات للمدنيين ونحن من يقدم الغذاء لسكان غزة".

وعن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن "إدارة ترمب تكافح معاداة السامية بشجاعة لكن كثيرين يقومون بخلاف ذلك".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن قادة فرنسا وبريطانيا وأستراليا وغيرهم اعترفوا بدولة فلسطينية دون شروط.