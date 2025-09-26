نيويورك- (د ب أ)

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن هناك إجماعا دوليا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدًا أن العائق الأساسي أمام تنفيذه هو الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وفي تصريحات صحفية على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار الصفدي إلى أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية يعكس رفضًا للسلام، مضيفًا أن إسرائيل تتخذ إجراءات على الأرض تُصعّب تنفيذ هذا الحل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة.

وأكد الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتصرف بغطرسة غير مسبوقة، من خلال توسعة المستوطنات، مصادرة الأراضي، والاعتداءات في غزة وسوريا ولبنان، ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على أن الدول العربية والإسلامية تؤيد السلام العادل، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

وعلى هامش الاجتماعات، أجرى الصفدي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، بينهم وزراء خارجية العراق، مصر، سلطنة عمان، سوريا، تشيلي، سنغافورة، ألمانيا، السويد، إسبانيا، إستونيا، كندا، إضافة إلى مسؤولين أوروبيين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

كما شارك الصفدي في اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية العراق ومصر ضمن آلية التعاون الثلاثي، حيث أكد الوزراء حرصهم على تعزيز التعاون المشترك، وبحثوا تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، وضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي.

واختتم الصفدي مشاركته بحضور الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين برئاسة النرويج.