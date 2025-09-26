الهند توقف أسطولها من طائرات ميج-21 المقاتلة بعد 6 عقود

نيودلهي- (أ ب)

أوقفت الهند أسطولها الأخير من طائرات ميج-21 المقاتلة من الحقبة السوفيتية اليوم الجمعة، منهية بذلك أكثر من ستة عقود من الخدمة بطائرة كانت ذات يوم يتم الاحتفاء بها لبراعتها القتالية، لكن تم السخرية منها لاحقا بوصفها "نعشا طائرا" بسبب حوادث تحطمها المتكررة.

ويؤكد قرار الهند على الحاجة الملحة لتوسيع وتحديث أسطول القوات الجوية الهندية لمواجهة تهديدات محتملة على جبهتين من جانب منافستيها اللدوتين الصين وباكستان.

ويترك إيقاف تشغيل تلك الطائرات سلاح الجو بـ29 سربا من الطائرات المقاتلة، وهو عدد أقل بكثير من 42 أقرتها الحكومة سابقا. ويتألف كل سرب من 16 إلى 18 طائرة مقاتلة.

وقال إن.سي بيبيندرا وهو محلل دفاعي مقيم في نيودلهي "إذا لم يتم وقف التراجع في أسطول المقاتلات الهندية بسرعة، فسيصبح من الصعب مواجهة الخصوم المجاورين الذين يمتلكون طائرات متطورة للحرب الحديثة".

وذكر مسؤولون محليون أن الهند تراهن على تسريع إدخال طائرات تيجاس الخفيفة المقاتلة محلية الصنع وربما الحصول على مقاتلات أجنبية سيتم تصنيعها محليا إلى حد كبير لتكملة قوتها المستنزفة.