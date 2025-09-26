إعلان

الجيش السوري يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات على الحدود مع لبنان

26/09/2025

وزارة الدفاع السورية

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات قرب بلدة الدبوسية بريف حمص الغربي، على الحدود مع لبنان، بعد اشتباك مع مجموعة من المهربين.

وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أنّ وحدات الجيش رصدت مجموعة مهربين في محيط الدبوسية وأحبطت عملية التهريب، مؤكدة أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات خلال الاشتباك، بحسب ما ذكرته منصة "تليفزيون سوريا" .

وأكدت وزارة الدفاع أنّ الجيش يواصل ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية، مشددة على استمرار العمليات الأمنية لضبط محاولات التهريب ومنع تسلل العصابات عبر الحدود اللبنانية.

كان الأمن السوري قد ضبط 752 قطعة من الحشيش المخدر و 126 كيلوجراما من المادة نفسها مخبأة داخل مغارة على الحدود اللبنانية بعد تهريبها من لبنان في شهر يوليو الماضي.

