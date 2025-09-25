إسبانيا: يجب وقف الحرب والدمار فورا في قطاع غزة

وكالات



قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي بديل لوكالة الأونروا سواء في غزة أو في أي مكان آخر.

وأضاف ووزير الخارجية الإسباني، خلال تصريحات إعلامية الخميس، أنه يجب تضافر كافة الجهود لمساعدة وكالة الأونروا لأداء عملها ودعمنا ثابت وراسخ باعتبارها جزءا من تحقيق الاستقرار.

وشدد وزير الخارجية الإسباني، على أنه يجب وقف الحرب والدمار فورا في قطاع غزة، مع زيادة الدعم المقدم لوكالة الأونروا لتمكينها من مواصلة خدماتها.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع غزة إلى 83 قتيلا و216 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من انهيار خدمات بنوك الدم بالمستشفيات بسبب نقص المستلزمات الطبية.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بلغت 65427 قتيلا و167376 مصابا.



وأضافت الوزارة، أن الفترة الممتدة من 18 مارس وحتى اليوم شهدت سقوط 12939 قتيلا و55335 جريحا، موضحة أنه من بين القتلى 7 فلسطينيين قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، ليرتفع عدد ضحايا مثل هذا الحادث إلى 2538 قتيلا وأكثر 18581 مصابا.



وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب شدة القصف وتدمير البنى التحتية.



وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) في وقت سابق إن 27 مواطنا فلسطينيا لقوا حتفهم ، منذ فجر اليوم الخميس، برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.



ونقلت (وفا) عن مصادر طبية قولها، إن "سبعة شهداء نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و14 شهيدا إلى مستشفى الأقصى، وشهيدين إلى مستشفى العودة، وشهيدين إلى مستشفى المعمداني، وشهيدين إلى مستشفى الشفاء".



ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "نسفت قوات الاحتلال صباح اليوم مبان سكنية في منطقة النفق شمال مدينة غزة".