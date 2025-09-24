"تصاعد الأدخنة".. صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بسماع دوي انفجارات وتصاعد الدخان في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وذلك بعد أن قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في إيلات للاشتباه بتسلل مسيرة.

وقالت القناة العبرية، إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات مساء اليوم الأربعاء، بعدها سقطت طائرة حوثية مُسيّرة في محيط المدينة، على ما يبدو قرب أحد الفنادق. وتقوم قوات الأمن بعزل الموقع، ويُشتبه في وقوع أربع إصابات وأضرار مادية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 20 فلسطينيا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، استشهاد 36 فلسطينيا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة، إن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل، لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات و"تجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها".