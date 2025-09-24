إعلان

بريطانيا تلقي القبض على شخص يشتبه في تورطه بالهجوم على مطارات أوروبا

كتب : مصراوي

03:35 م 24/09/2025

شرطة بريطانيا

(د ب أ)

تم إلقاء القبض على رجل في الأربعينات من عمره على خلفية هجوم سيبراني تسبب في حدوث اضطرابات في مطار هيثرو ومطارات أوروبية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا قالت اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في ويست ساسكس أمس الثلاثاء للاشتباه في خرقه لقانون إساءة استخدام الكمبيوتر، وتم الإفراج عنه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر نائب مدير وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية بوكالة مكافحة الجريمة " على الرغم من أن هذا الاعتقال يمثل خطوة إيجابية، فإن التحقيق بشأن الواقعة يتواصل وما زال في مراحله الأولى".

وأضاف" تمثل الجريمة السيبرانية تهديدا عالميا مستمرا يواصل التسبب في اضطرابات كبيرة في المملكة المتحدة".

