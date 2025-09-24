

وكالات

أعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم الأربعاء، أنه رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، فيما ألقت مسيرات أجساما مجهولة على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

أضاف أسطول الصمود العالمي، أنه رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب، مشيرا إلى أن أكثر من 15 طائرة مسيرة حلقت فوق قارب "ألما" خلال 24 ساعة.

وأكد الأسطول أن أجساما مجهولة أسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

ولفتت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إلى تعرض سفينتي "يولارا وأوهوايلا" لإطلاق مقذوفات قابلة للاشتعال، فيما سمع دوي انفجار قوي يرجح أن يكون قنبلة صوتية بالقرب من سفينة دير ياسين.

وشدد أسطول الصمود العالمي على أن إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل، معتبرا أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي.

وكانت إسرائيل قد هددت في وقت سابق بمنع "أسطول الصمود العالمي" من الوصول إلى قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.