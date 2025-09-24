إعلان

حصيلة أولية.. 14 قتيلا جراء فيضان بحيرة شرق تايوان

كتب : مصراوي

05:14 ص 24/09/2025

وكالات

لقي 14 شخصا على الأقلّ مصرعهم واعتُبر 124 شخصا آخرين في عداد المفقودين، الثلاثاء، إثر انهيار سدّ طبيعي على نهر في شرق تايوان التي ضربها الإعصار المدمّر راغاسا، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة في الجزيرة الأربعاء.

وقال لي كوان-تينج، المسؤول الإعلامي في حكومة مقاطعة هوالين، إنّه حتى الساعة السابعة من صباح الأربعاء، تأكد مقتل 14 شخصا وإصابة 18 آخرين بجروح.

وأدّت الأمطار الغزيرة التي حملها الإعصار راغاسا معه إلى انزلاق أرضي تسبّب بانهيار سدّ طبيعي كان يحبس خلفه مياه بحيرة تشكّلت في الجزء العلوي من نهر ماتايان.

وتسبّب انهيار السدّ بفيضان مياه البحيرة، ممّا أدّى إلى انهيار جسر، وإغراق قرية مجاورة، ومحاصرة مئات الأشخاص، بحسب السلطات، وفقا للعربية.

