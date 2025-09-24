

وكالات

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب في غزة على الفور.

وأضاف على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حركة حماس رفضت مقترحات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين -على حد تعبيره-.

وتابع: إسرائيل حققت إنجازات عسكرية كبيرة في قطاع غزة لا يستهان بها، إلا أن المشكلة في التعامل مع أي تنظيم مسلح هي إمكانية عودته بقوة، وهذا ما رأيناه في الكثير من المناطق في كل أنحاء العالم وهذا ما لا يريد الرئيس ترامب تكراره في غزة على حد قوله.

وقال ميتشل، إن الإدارة الأمريكية لا تريد تهجير أي شخص من غزة يرفض الخروج من القطاع، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب عبر عن قلقه من تزايد عزلة إسرائيل الدولية والإدارة الأمريكية لا تريد استمرار هذه الظاهرة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط مهمة جدا للإدارة الأمريكية التي لديها أهداف مشتركة مع دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمور التجارية والأمنية على الرغم من بعض الخلافات في بعض الشؤون الشرق أوسطية، مشيرا إلى أن الحروب والنزاعات دائما تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

وقال إن الكثير من شركائنا الدوليين يطلبون انخراط واشنطن من أجل حل النزاعات والحروب، مضيفا أن الولايات لا نشعر بالعزلة الدولية بعد رفضهاا الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم اعتراف أكثر من 140 دولة بها، باعتبار أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتقد أن أي اعتراف بدولة فلسطينية قد يؤدي إلى إطالة مدة الحرب في قطاع غزة، وفقا للغد.