

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السعودية أقنعت الكثيرين للتوقيع على إعلان نيويورك لدعم حل الدولتين.

وأضاف ماكرون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "142 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة"، موضحا أن الاستقرار لن يتحقق لإسرائيل طالما تواصل انتهاك سيادة جيرانها.

قال ماكرون: "هذا هو الخطر الأكبر في عصرنا، خطر أن يكون البقاء للأقوى، إنه خطر أن تسود أنانية القلّة"، مضيفا: "لن نرضخ لشريعة الغاب من قبل البعض في العالم".

وتابع: "يجب احترام أحكام مؤسسات العدل الدولية وعدم تفعيل ازدواجية المعايير"، مشددا على ضرورة تعزيز صلاحيات لوائح المؤسسات الدولية الموجودة.

وأضاف أن المتصارعين في عدد من حروب العالم ينتهكون اتفاقيات جنيف الدولية، مؤكدا دعمه القوي لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن وخصوصا لصالح القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قال ماكرون: "أوكرانيا تريد السلام لا الحرب"، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي تقوم روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وثمّن ماكرون في كلمته قرار تمديد مهام عمل بعثة قوات الـيونيفيل في لبنان.

واختتم ماكرون كلمته بالقول: إنه سيلتقي الرئيس الإيراني الأربعاء لبحث مسألة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، مضيفا: "إما أن تقدم إيران على خطوة إيجابية وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأداء عملها أو سيعاد فرض العقوبات".