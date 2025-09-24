

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن المتصارعون في عدد من حروب العالم ينتهكون اتفاقيات جنيف الدولية.

وأضاف ماكرون، أنه يجب احترام أحكام مؤسسات العدل الدولية وعدم تفعيل ازدواجية المعايير، مؤكدا أن هناك 142 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

وثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار تمديد مهام عمل بعثة قوات الـ "يونيفيل" في لبنان، وفقا لسكاي نيوز.