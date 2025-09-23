نيويورك- (د ب أ)

أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بدول من بينها فرنسا وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة والبرتغال، لاعترافها رسميا بدولة فلسطين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت "أنتارا" عن برابوو قوله في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين: "نشيد بالدول الرائدة في العالم التي اتخذت هذه الخطوة المبدئية: فرنسا وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة والبرتغال، والعديد من الدول الأخرى الرائدة في العالم، التي اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح".

كما أعرب الرئيس الإندونيسي خلال المؤتمر - الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الاثنين - عن تقديره لحكومتي فرنسا والمملكة العربية السعودية، لقيادتهما في عقد هذا المؤتمر.

وأفاد برابوو بأن "المأساة الإنسانية لا تزال مستمرة في غزة، حيث قتل آلاف الأشخاص، الكثير منهم من النساء والأطفال، مشددا: "ندين جميع أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء".

وأكد مجددا خلال المؤتمر، التزام إندونيسيا بحل الدولتين "كمفتاح للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".