أردوغان: سأتفاوض مع ترامب على شراء طائرات إف-35 المقاتلة

كتب : مصراوي

03:38 ص 23/09/2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستتفاوض على شراء طائرات إف-35 المقاتلة خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى، نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله سواء فيما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة العضو بحلف شمال الأطلسي في 2020 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 في صيف عام 2019، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات إف-35 التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.

لكن واشنطن وافقت العام الماضي بعد طول انتظار، على طلب أنقرة الحصول على الطائرات ومعدات التحديث، بعد سداد 1.4 مليار دولار لشراء 100 طائرة من هذا الطراز، وفقا للعربية.

رجب طيب أردوغان أردوغان ترامب طائرات مقاتلة

